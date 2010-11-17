Ученые придумали, как бороться с авариями на шахтах

Технологию, позволяющую избегать взрывов угольного метана, разработали ученые и специалисты Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

По данным статистики, сегодня российские шахты считаются одними из самых опасных в мире. Кузбасс уверенно лидирует по количеству чрезвычайных ситуаций: по свидетельству МЧС, с 2001 по 2005 г. в Кемеровской области произошло более 220 аварий. И основная причина ЧП – взрыв угольного метана.

Ученые РАН в результате длительных экспериментов подобрали эффективные вещества, которые могут тормозить физико-химические реакции развития взрыва в метановоздушной смеси. Технология прошла испытания в научной лаборатории. И была опробована на одном из предприятий государственной корпорации «Росатом»: с ее помощью проверяли безопасное хранение и перевозку облученного ядерного топлива (ОЯТ).

Организация производства таких установок для угольных шахт – по заверениям специалистов – потребует небольших финансовых вливаний. А сколько шахтерских жизней они смогут сберечь? По мнению ученых, такие технологии в силах полностью исключить аварии на угольных шахтах.