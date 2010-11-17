//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Украина собирает «чернобыльский урожай»

№ 45(235) от 18.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Украина собирает «чернобыльский урожай»

Через 24 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС киевские власти решили приступить к сельскохозяйственному освоению загрязненных радиацией территорий вокруг станции. Не так давно с такой же идеей выступило и руководство Белоруссии. Там планируют начать использовать чернобыльскую зону в течение ближайших 10 лет.

По сообщениям из Украины, этот процесс инициировали в Европейском союзе. Брюссель предлагает выращивать возле Чернобыля обычный рапс, из которого потом можно делать биотопливо. Этим в последнее время активно занимаются многие хозяйства Украины. Однако некоторые эксперты опасаются, что в дальнейшем на зараженных землях начнут выращивать и другие сельхозпродукты, к примеру картофель или капусту.

Опасную евроидею озвучил исполняющий обязанности главы МЧС Украины М. Болотских. По его словам, возглавляемое им ведомство  активно работает вместе с научными институтами, в которых разрабатывается специальная программа действий. «Такая программа будет разработана до марта», – заявил главный спасатель страны.

Это сомнительное начинание породило совсем уж страшные слухи. Кое-кто утверждает, что на Украине решили провести эксперимент, смысл которого в том, чтобы проверить, как влияет радиация на урожайность. Если результат будет положительный, это позволит стране увеличить объемы экспорта сельхозпродукции. Понятно, что подобные версии в правительстве Украины полностью отрицают. Но успокоить общественность непросто.

В свою очередь российским властям стоит внимательно следить за подобной практикой украинских и белорусских «ученых-экспериментаторов». Иначе легко может оказаться, что зараженные продукты попадут на наши прилавки.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует соблюдать нейтралитет между Россией и Соединёнными Штатами для восстановления экономики страны.

//Общество

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который ранее занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал в Сети цитаты из писем местных жителей, которые писали, как изменился полуостров после воссоединения с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Шоу-бизнес

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

В начале года в Сети появилась информация, что известный российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Сейчас инсайдера сообщили, что пара начинает подготовку к свадьбе.

//Здоровье

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

Причиной крепкого здоровья людей скрывается не в деньгах, а в статусе. Такой вывод получился у ученых из американского университета Дьюка, которые изучали обезьян. Оказалось, иммунитет зависит от места в иерархии.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Происшествия

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

Электрички Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы, временно не останавливаются на платформе "Черное": в ночь на воскресенье она была повреждена. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

//Новости СМИ2

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что ополченцы уничтожали беспилотный летательный аппарат Военных сил Украины, который, предположительно, планировал сбросить боеприпас на село Ленинское. Инцидент произошёл в районе 11 часов по Москве.

//Общество

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Полиция не исключает, что стрельба в мечети в Норвегии имеет признаки терроризма. Однако появились новые подробности, которые меняют рабочую версию следователей, сообщает агентство France press.

//Политика

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на протест МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

//Общество

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Журналисты шведского издания Expressen составили список причин, почему с кошками (и котами) человеку жить интереснее и веселее, чем без них. В данный перечень вошли одиннадцать пунктов.

//Политика

Франция потребовала долги царской России

Франция потребовала долги царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер накануне потребовал от правительства окончательно решить вопрос о выплатах французским гражданам-держателям облигаций Российской империи.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Известная актриса и бывший депутат Государственной думы Мария Кожевникова поделилась с поклонниками совместной фотографией с сыновьями. Знаменитость наслаждается семейным отдыхом в испанской Марбелье.

//Новости партнеров

//Экономика

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии агентства Bloomberg. На первой строчке "хит-парада" оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart.

//Общество

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в России к 2020 году могут ввести предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишут «Известия».

//Общество

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

Следственный комитет распространил информацию, что по поручению председателя Следкома Александра БАСТРЫКИНА в «Артеке» начата программа «Юный следователь».

//Происшествия

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа.

//Шоу-бизнес

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений. СМИ подсчитали примерную стоимость тех, в которых Меган выходила в свет.

//Общество

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы разместили в Сети ролик горящей на МКАД Tesla. Автомобиль двигался на автопилоте, но электроника не сумела распознать стоявший на дороге эвакуатор. В результате столкновения начался пожар

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой
5

Хабаровские спасатели срочно отправились в соседнюю ЕАО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры