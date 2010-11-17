Украина собирает «чернобыльский урожай»

Через 24 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС киевские власти решили приступить к сельскохозяйственному освоению загрязненных радиацией территорий вокруг станции. Не так давно с такой же идеей выступило и руководство Белоруссии. Там планируют начать использовать чернобыльскую зону в течение ближайших 10 лет.

По сообщениям из Украины, этот процесс инициировали в Европейском союзе. Брюссель предлагает выращивать возле Чернобыля обычный рапс, из которого потом можно делать биотопливо. Этим в последнее время активно занимаются многие хозяйства Украины. Однако некоторые эксперты опасаются, что в дальнейшем на зараженных землях начнут выращивать и другие сельхозпродукты, к примеру картофель или капусту.

Опасную евроидею озвучил исполняющий обязанности главы МЧС Украины М. Болотских. По его словам, возглавляемое им ведомство активно работает вместе с научными институтами, в которых разрабатывается специальная программа действий. «Такая программа будет разработана до марта», – заявил главный спасатель страны.

Это сомнительное начинание породило совсем уж страшные слухи. Кое-кто утверждает, что на Украине решили провести эксперимент, смысл которого в том, чтобы проверить, как влияет радиация на урожайность. Если результат будет положительный, это позволит стране увеличить объемы экспорта сельхозпродукции. Понятно, что подобные версии в правительстве Украины полностью отрицают. Но успокоить общественность непросто.

В свою очередь российским властям стоит внимательно следить за подобной практикой украинских и белорусских «ученых-экспериментаторов». Иначе легко может оказаться, что зараженные продукты попадут на наши прилавки.