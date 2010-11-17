Глава СВР может покинуть свой пост в новогодние праздники

Михаил Фрадков может покинуть свой пост уже в начале нового года. А присоединение Службы внешней разведки к Федеральной службе безопасности пройдет в 2011 году. Об этом «АН» рассказал представитель администрации президента, информированный о планах Кремля.

По словам источника, разразившийся скандал с предательством высокопоставленных сотрудников СВР «был использован как повод в аппаратной интриге против М. Фрадкова и обратного слияния разведывательного – СВР и контрразведывательного ведомств».

В свою очередь высокопоставленный источник в ФСБ России заявил, что огласка скандальной истории была инициирована именно в его ведомстве.

– Именно наша служба проводит расследование провала агентов-нелегалов СВР как контрразведывательная структура. Естественно, это не могло быть сделано без ведома высшего политического руководства страны. Точнее, одной из ветвей этого руководства. Ради одной строчки в газете: «Выделение СВР из КГБ все больше критикуют. Активным сторонником обратного процесса среди прочих является глава Совбеза Николай Патрушев» и было затеяно все разоблачение, – подчеркивает собеседник.

По его словам, он лично «противник такого слияния, так как во время всех реорганизаций падает разведактивность, снижается возможность получения информации. Это можно делать, но не так, как у нас, – с плеча и в срок до очередного съезда партии».

Источник уточнил, что «есть очень серьезные вопросы к центру контрразведывательного обеспечения в самой структуре СВР. Но есть вопросы и к нашей конторе, которая в конечном итоге за это отвечает».

Собеседник уточнил, что не одобряет подобных гласных методов «решения вопроса о полномочиях той или иной структуры. Все нужно делать тихо, а сейчас американцы над нами в очередной раз смеются».