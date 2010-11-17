Снежных барсов пересчитают овчарки

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы готовит собак-поисковиков для проведения учета численности снежного барса (ирбиса) в Алтае-Саянском экорегионе. Об этом «АН» рассказала руководитель проекта, эксперт в области дрессировки собак по обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов Екатерина Григорьева.

Подготовка ведется на базе питомника служебных собак в Барнауле.

– Мы отобрали из помета немецкой овчарки щенка по кличке Эрик, – рассказывает Е. Григорьева. – Эрику всего три месяца. Он проходит обучение важнейшим командам. И пока материалом для тренировок служит помет снежного барса, собранный в зоопарке.

Именно этот способ все чаще используется в мировой практике. В 2009–2010 гг. образцы экскрементов снежного барса для анализа ДНК были собраны сотрудниками заповедника «Убсунурская котловина». Эти образцы они передали специалистам Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева (РАН). Анализ показал, что из 70 собранных проб только 28 принадлежали ирбису. Использование обученной собаки-поисковика позволило бы увеличить точность сборов до 90–95%.

Собака-поисковик Эрик уже через полгода сможет отправиться по следам снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе.