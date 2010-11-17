Угроза терактов снижает инвестиционную привлекательность

Британская консалтинговая компания Maplecroft опубликовала свой рейтинг стран по индексу террористической угрозы (Terrorism Risk Index). Россия заняла 10-е место рядом с Йеменом и Таиландом.

Интересно, что в феврале 2010 г. Россия по данному рейтингу была на 15-м месте. Список стран, которые заняли первые позиции в списке компании, выглядит так: первое место – Сомали, второе – Пакистан, третье – Ирак, четвертое – Афганистан. Все эти страны находятся в «крайней степени риска». США в этом списке заняли 33-е место, Франция – 44‑е, Великобритания – 46-е. Самыми безопасными странами признаны: Канада – 67-е место и Германия – 70-е. Возможности террористической угрозы там оцениваются как «низкие».

Индекс был разработан для международных компаний и оценивает вероятность террористической атаки и массовой гибели людей. Базовым критерием оценки для экспертов Maplecroft стал процент населения, погибшего в результате террористических атак в период с июня 2009-го по июнь 2010 года. Составляя рейтинг, эксперты учитывали частоту и интенсивность произошедших ранее терактов, и угрозы, озвученные разными террористическими организациями в адрес государства.