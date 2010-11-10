Экскаваторщик нашел клад

В центре столицы Республики Марий Эл рабочий-землекоп нашел увесистый горшок с монетами царских времен.

На территории полиграфического комбината Йошкар-Олы рабочим, производившим земляные работы, был найден горшок с серебром. Клад находился на глубине полутора метров. Найденные сокровища мужчина решил передать государству.

Вес драгоценностей более пяти килограммов. Всего было найдено 800 монет – с 1835 до 1922 года. Истинная стоимость находки пока не известна, для этого необходимо провести экспертизу. Все найденные монеты серебряные, некоторые еще царских времен, а некоторые уже советской эпохи.

На месте проведения земельных работ ранее стояли деревянные постройки, поэтому придется потрудиться, чтобы выяснить, кто и когда закопал горшочек с кладом. В настоящее время все монеты находятся в милиции. После оценки их передадут в музей.

После проведенной экспертизы будет ясно, какую сумму получит рабочий, обнаруживший уникальную находку.