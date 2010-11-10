Начался захват Антарктиды

Правительство утвердило Стратегию развития Антарктики до 2020 года. За 10 лет на Южный континент потратят 60 млрд. бюджетных рублей.

Во-первых, на эти деньги обновят оборудование на пяти российских круглогодичных станциях и пяти летних научных базах. На большинстве из них техника не модернизировалась с начала 1990-х годов. Начнут со станции Прогресс, расположенной на берегу залива Прюдс. Это главный российский транспортный центр в Антарктике. Оборудование и ледовые трассы там обновят до 2013 года.

Во-вторых, специально для антарктических экспедиций построят три новых ледокола. Первый спустят на воду уже через два года. Корабль заменит научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», построенное в 1987 году.

В-третьих, для Антарктики сконструируют особое лыжно-колесное шасси, которое позволит самолетам приземляться в трудных погодных условиях. Его установят на два борта Ил-76ТД-90 и три Ил-114-100Т, которые припишут к создаваемому летно-исследовательскому центру Арктики и Антарктики.