Колонии для несовершеннолетних перепрофилируют

За последние три года численность несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, сократилась с 11 тыс. 400 до 4 тыс. 330 человек. Об этом «АН» рассказали в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Снижение численности заключенных можно объяснить гуманизацией правосудия (50% осужденных ранее получали условные сроки), а также принятием Федерального закона №261«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ» (2008 г.). Эти изменения потребовали иных подходов к организации исполнения наказания.

Утвержденная правительством РФ 14 октября с.г. Концепция развития уголовно-исполнительной системы в РФ до 2020 года предполагает создание на базе колоний специальных воспитательных центров. Эти центры будут призваны обеспечить индивидуальный подход в решении социальных, психологических и педагогических проблем подростков. Несовершеннолетние правонарушители будут жить в комнатах на четыре человека (сегодня они проживают в помещениях казарменного типа). Планируется увеличить срок пребывания молодых людей в колонии до 21 года (сегодня они находятся там до 19 лет), что позволит избежать их контактов со взрослыми преступниками.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ФСИН Михаил Дебольский считает концепцию «прогрессивным документом».