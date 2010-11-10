Шаман пошел на поправку

Командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов явно идет на поправку. Его посетили высшие должностные лица страны, Патриарх Кирилл.

- Когда позволяет состояние генерала, мы с его разрешения пропускаем знакомых. На днях у него был председатель Союза десантников России генерал-полковник Владислав Ачалов. Однако говорить о полном выздоровлении командующего и возвращении его в строй – рано. Это дело нескольких месяцев. Плюс длительная реабилитация, – рассказал «АН» представитель Главного военного госпиталя Минобороны имени Бурденко.

По словам представителя госпиталя, состояние исполняющего обязанности командира Тульского соединения ВДВ полковника Алексея Наумца, который получил серьезные травмы в ДТП под Тулой вместе с командующим ВДВ генерал-лейтенантом Владимиром Шамановым, остается «стабильно тяжелым». «Мы делаем все возможное, организм крепкий, борется», – подчеркнул представитель госпиталя.