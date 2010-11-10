Китайцы думают о будущем России

Орган ЦК КПК пекинская газета «Жэньминь жибао» опубликовала аналитический материал о возможных соперниках В. Путина на президентских выборах в 2012 году. По словам газеты, «люди в России повсеместно верят, что премьер-министр по-прежнему обладает настоящей властью в стране».

Как считает издание, первым реальным соперником В. Путина станет действующий Президент России. Далее газета продолжает: «Как сказал В. Путин, у него с Дм. Медведевым будет справедливая борьба. Для достижения этой «справедливости» Дм. Медведев должен продемонстрировать силь­ную конкурентную позицию.

Сможет ли ограниченный в принятии административных решений президент удержаться на фоне огромных надежд народа, которые он возлагает на В. Путина? А также противостоять сторонникам снятого с поста мэра Москвы Ю. Лужкова? Обо всем этом нужно задуматься Дм. Медведеву, перед тем как начать идти к своей цели».

Следующим кандидатом на высший государственный пост нашей страны китайцы определили мэра Санкт-Петербурга В. Матвиенко. «Она добилась блестящих успехов в управлении городом. Еще в 2008 году Владимир Путин выбрал ее в качестве преемника. Уже тогда было очевидно, что она сравнительно сильный кандидат», – считает «Жэньминь жибао».

Третья личность – Геннадий Зюганов. Однако возглавляемая им партия КПРФ еще недостаточно сильна для того, чтобы противостоять «Единой России» и ее союзническим партиям, полагают китайские аналитики.

На четвертое место китайцы ставят М. Касьянова или Б. Немцова. И наконец, замыкает пятерку претендентов – М. Ходорковский, бывший самый богатый человек в России. В этом случае наши восточные соседи ссылаются на мнение американского журнала «Внешняя политика».