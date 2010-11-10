«Черный незнакомец» станет «Черным властелином»

Грузинская общественность очень признательна США за помощь в становлении молодой демократии. Правда, после отставки президента Дж. Буша-младшего энтузиазм американцев по отношению к Тбилиси заметно упал. Президент США Барак Обама отказывается встречаться с Михаилом Саакашвили. Это сильно расстраивает политически активных грузин.

Некоторые из них решили исправить положение и напомнить американским властям о своем существовании. Для этого они решили использовать многочисленные грузинские горы. Как оказалось, одна из вершин Кавказа, находящаяся на территории Грузии, носит поэтическое название «Черный незнакомец».

Член руководства партии «Единое национальное движение» Коба Хабази – заядлый альпинист. Ему в голову пришла светлая мысль – гора и президент Барак Обама очень похожи. Они оба черные. Коба обратился в посольство США в Тбилиси с инициативой о переименовании горы «Черный незнакомец» в гору «имени Барака Обамы», или «Черный властелин». Так в США называют своего президента.

Американское посольство не против. Но, по словам дипломатов США, – этот вопрос должен решать народ Грузии. Желательно демократическим путем – на референдуме. Посольство же не может сказать ни да ни нет.

Некоторые грузины вообще против данной инициативы. Обама им нравится. Но он – живой человек. А значит, его именем пока нельзя называть никакие географические объекты.