Секретный лазер спрятали в музее

10 октября в 58 км от Москвы на территории научного центра в с. Ивановское открылся Военно-технический музей. Он финансируется из бюджета Московской области. Как оказалось, во дворе музея стоит объект, которого там быть не должно. Это боевой самоходный лазерный комплекс (СЛК) «Сжатие».

Он создан в НПО «Астрофизика» – одном из ведущих разработчиков боевых лазерных систем. Его приняли на вооружение в 1992 г. – совсем недавно, по военным меркам. Тогда же создателей удостоили Госпремии. «Сжатие» предназначено для ослепления электронно-оптических прицельных систем авиации и управляемого оружия. Также подобное оружие лишает зрения вражеских наводчиков-операторов.

Наличие подобных систем на вооружении всегда было строго засекречено. Пару лет назад была опубликована лишь одна, достаточно мутная фотография «Сжатия». Характеристики системы засекречены до сих пор. Более того, все работы по оружию на новых физических принципах секретны настолько, что в прессу ничего, кроме слухов, не просачивается.

И вдруг в новом подмосковном музее обнаруживается столь секретная машина. Правда, она в плохом состоянии. Ее явно разукомплектовали, сняли основные элементы лазерной «пушки» и системы обнаружения и наведения. Слава богу – они совершенно секретны.

Откуда она в музее? Связаться с музейным руководством не удалось. Приходится гадать самим. Головотяпство и раздолбайство военных, потерявших секретную установку? Злой умысел? Хотелось бы услышать от Минобороны внятные ответы на эти вопросы.

Если же внешний вид «Сжатия» стал несекретен, то установка должна находиться в Центральном музее Вооруженных сил. А если все же секретна – то надо бы забрать утерянное. Сделать это нетрудно, лазер пока стоит не в Пекине или Вашингтоне.