В Дубае пустуют небоскребы

Огромный небоскреб, напоминающий по форме сталагмит, «Бурдж Халифа» (Башня Халифа), построенный в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стоит пустой. Это самое высокое сооружение, когда-либо существовавшее в мире. Его точная высота составляет 828 м, а количество этажей – 162.

Цены на недвижимость в ОАЭ продолжают падать, и многочисленные меблированные комнаты в Башне Халифа пустуют. По словам риелторов, до сих пор не занято 825 из 900 апартаментов. Сразу после постройки здания все они были раскуплены спекулянтами недвижимостью в надежде на рост цен и огромный спрос со стороны арендаторов. Но из-за кризиса никто не торопится их снимать. Поэтому цены на аренду уже упали примерно на 40%. К примеру, стоимость годовой аренды студии сейчас составляет 20 тыс. долларов, хотя еще в июне этого года ее оценивали в 30 тыс. долларов. Если так пойдет и дальше, то собственники могут начать распродавать недвижимость, и цены обвалятся окончательно.

Обслуживание огромного небоскреба требует значительных финансовых затрат. Необходимо следить за фасадами, лифтами, водопроводом, канализацией и другой инфраструктурой здания. Что будет со всем этим, если денег на содержание «чуда света» не останется, понять несложно.