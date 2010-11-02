Во Франции начинаются съемки фильма «Распутин-целитель»

Режиссер фильма и автор сценария – француженка Розлин Бош. Главную роль сыграет Жерар Депардье.

Фильм расскажет о двух годах из жизни Распутина при дворе Николая II. Продюсер ленты Ален Голдман заявил, что его привлек «потрясающий фон истории о Распутине».

Это не первое обращение мирового кинематографа к образу известного старца. Распутин на большом экране за последние 80 лет появлялся свыше 20 раз. Впервые это произошло в 1917 году. Тогда на экраны вышел фильм «Падение Романовых». Распутина сыграл Эдвард Конелли. В 1981 г. появился советский фильм о Григории Распутине – «Агония» (режиссер Элем Климов), где роль целителя блестяще сыграл Алексей Петренко.

Бюджет новой картины о Распутине – 25 млн. долларов. На большие экраны фильм выйдет осенью 2011 года.