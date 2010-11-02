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Россиянин получил Золотую медаль из рук принца Филиппа

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Россиянин получил Золотую медаль из рук принца Филиппа

Биолог-охотовед Анатолий Белов удостоен награды Герцога Эдинбургского за выдающиеся результаты в сохранении амурского тигра. Об этом «АН» сообщил Юрий Дарман, директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

 Анатолий Белов стал третьим по счету россиянином, получившим эту награду. Церемония награждения прошла в первый день ноября в Виндзоре. Принц Филипп вручил Белову Золотую медаль в специальной коробке, изготовленной из сертифицированной древесины палисандрового дерева.

  Охотовед Белов более 22 лет работает у российско-китайской границы. В 2002 г. он возглавил антибраконьерскую группу «Леопард». Ежегодно Белов и его команда задерживают около сотни браконьеров. Именно по их вине в мире осталось всего лишь 3200 тигров. Символично, что награждение Анатолия Белова состоялось в преддверии Международного форума по сохранению тигров на Земле. Этот форум пройдет в конце ноября в Санкт-Петербурге. Делегации из 13 стран, в которых еще остались тигры, должны выработать совместные решения по сохранению этого полосатого хищника.

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