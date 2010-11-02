В Сарове созданы программы для суперкомпьютеров

В Федеральном ядерном центре РФ (г. Саров, бывший Арзамас-16) созданы первые версии программных пакетов для решения задач гидро-, аэродинамики и атомной энергетики. Об этом «АН» сообщили в Департаменте коммуникаций Росатома.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ) в Сарове был выбран правительством РФ единственным исполнителем госзаказов проекта «Развитие суперкомпьютеров и гридтехнологий». В 2010 г. Росатом потратил на это 1,1 млрд. рублей.

Разработка программных пакетов велась в математическом отделении Института теоретической и математической физики ВНИИЭФ. Саровские ученые создали основу суперкомпьютерных технологий «виртуального самолета» для задач авиастроения. В ОКБ имени Сухого уже передана первая версия программы для расчетных исследований аэродинамических характеристик лайнера. Еще ученые разработали «виртуальную корабельную ядерно-энергетическую установку» и «виртуальную атомную станцию с водо-водяным энергетическим реактором». Сегодня в бывшем номерном Арзамасе создаются также информационные технологии с использованием суперЭВМ для отработки новых образцов ракетно-космических систем. Пакеты программ будут адаптироваться для решения задач в интересах ракетно-космической отрасли.