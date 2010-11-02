Восстановлена популяция алеутских гусей

На курильском острове Экарма в небо выпущены десятки алеутских гусей, или казарок, которых выпестовали в камчатском питомнике. За сохранение данного вида ученые боролись 26 лет. Об этом «АН» рассказала Александра Филаткина, пресс-секретарь Камчатского экорегионального отделения.

Живой груз в сопровождении орнитолога Николая Герасимова (он руководит лабораторией орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВ РАН) на остров Экарма отправился на вертолете. В него загрузили клетки с 85 птицами. Всех их выпустили в дикую среду.

Десятки тысяч алеутских гусей некогда жили на Курильских и Командорских островах. Но в 30-е годы люди завезли на острова лисиц и норок. И они уничтожили почти всех казарок. Проект по возрождению популяции вымерших гусей стартовал в 1984 г. в Японии. Но там орнитологи выращивали казарок и выпускали их над территорией своей страны, формируя местную, а не мигрирующую популяцию. А Герасимов предложил свой план возрождения популяции. В течение 20 лет он работал в питомнике, выращивал казарок и выпускал птиц в дикую среду. Всего уже выпустили 550 казарок. Мигрирующая популяция алеутских гусей полностью восстановлена.