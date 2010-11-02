Что ждет Тимошенко за океаном?

Бывшая глава кабмина Украины собралась в США. Как и было обещано самой Юлией Владимировной – «сразу после местных выборов». Основные тезисы для публичных выступлений перед политологами и конференций для прессы уже разработаны: «угроза демократии и свободе слова», «антиамериканская линия Януковича», «возврат Украины в сферу влияния России». Специально для многочисленной диаспоры – «действующая власть – угроза независимости Украины».

Последний раз раз Тимошенко посещала Вашингтон в марте 2007‑го. В опубликованном тогда министерством юстиции США отчете было сказано, что за организацию визита Тимошенко заплатила американским компаниям более 700 тыс. долларов. Интересно, во сколько обойдется нынешний визит, да и чем он может обернуться для оранжевой оппозиционерки. За три года многое изменилось – и в США, и в Украине.

Например, в США был показан фильм «Украденный попкорн», где два главных героя – два экс-премьера Украины. Это осужденный в США за финансовые махинации Павел Лазаренко и некогда очень близкая к нему Юлия Тимошенко. Фильм рассказывает о мошеннических схемах, применявшихся Лазаренко, и о причастности к ним пани Юлии. Американский гособвинитель Марта Борщ с экрана прямо говорит, что Тимошенко — близкая соратница Лазаренко и соучастница его теневых схем.

Стоит отметить, что экс-премьер Украины Павел Лазаренко выйдет из тюрьмы 17 августа 2011 года. Ранее он заявлял о намерении не только вернуться на Украину после освобождения из американской тюрьмы, но и отсудить «свою» собственность.

Что касается Ю. Тимошенко, то в смелости ей не откажешь. В США ее запросто могут арестовать как подельницу Лазаренко. А там – и до «срока» недалеко. Хотя американская тюрьма, конечно, лучше украинской «зоны».