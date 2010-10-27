Лазер учует алкоголь

Даже не останавливая машину, автоинспекторы смогут теперь узнать, есть ли в ней выпивший человек. Уже в конце следующего года их оснастят лазерными алкотестерами.

Как рассказали корреспонденту «АН» источники в МВД, прибор способен выявить пары алкоголя в салоне автомобиля, даже мчащегося на скорости 160 километров в час. Литр пива или 100 граммов водки он «унюхает» за долю секунды на расстоянии не менее ста метров. В этом случае инспектор сообщит полученную от алкотестера информацию своим коллегам, чей пост расположен по ходу движения подозрительной машины. А уж те ее остановят. Правда, возникает вопрос: что, если выпил не водитель, а пассажир? Ведь такого рода случаи встречаются сплошь и рядом. Однако, по словам того же источника в МВД, лучше все-таки проявить сверхбдительность и остановить едущее «под парами» авто, нежели упустить из виду водителя под хмельком.

Лазерные приборы хотят устанавливать на дорогах вместе с видеокамерами. Сейчас опытные образцы уже испытываются на трассах.