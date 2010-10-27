Кто с мячом на нас пойдет, от него и погибнет

Робин Бокшич больше не работает в Европейском союзе футбольных ассоциаций. Этот сотрудник уволен из УЕФА в связи с лживой информацией, касающейся, в частности, нынешнего лидера чемпионата России – питерского «Зенита».

Напомним читателям «АН» предысторию скандала. В матче Кубка УЕФА 2007/2008 гг. санктпетербуржцы крупно обыграли знаменитую мюнхенскую «Баварию» – 4:0. Бокшич заявил тогда: у него есть достоверная информация о том, что матч был договорным. Якобы «Бавария» продала свое поражение за миллионы долларов. После этого Европейский футбольный союз начал официальное расследование. А руководство мюнхенского футбольного клуба обратилось в прокуратуру своего города с обвинением в клевете.

В итоге УЕФА заявил: информация о договорном характере встречи «Баварии» и «Зенита» подтверждения не нашла. А предоставивший ее господин Бокшич уволен из Европейского союза футбольных ассоциаций.