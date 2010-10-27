Обращение Союза Народных Депутатов

К депутатам СССР, РСФСР, Совета Федерации, Государственной думы, региональных законодательных собраний, муниципалитетов всех уровней с 1989 по 2010 год

Уважаемые депутаты!

2 сентября 2010 г. в г. Москве учреждена общественная организация Союз Народных Депутатов, призванная объединить народных депутатов СССР, РСФСР, Совета Федерации, Государственной думы и депутатов регионального и муниципального уровней.

Потенциал ранее избранных и ныне действующих депутатов колоссален. Наша родина – Россия находится в очень непростом состоянии. Последние два десятка лет реформ реальных, положительных изменений, к сожалению, не дали. Перспектив, обещанных как в начале 90‑х годов, так и в 2000‑х, много, а результатов нет. Обещания власти, что к 2020‑му или к 2050 году население страны будет жить лучше, нас не устраивают. За эти же прошедшие 20 лет Китай, Сингапур, Малайзия, Индия, Бразилия и другие страны решили вопросы реального улучшения жизни большинства своего населения. К сожалению, все последние годы у нас только лозунги, призывы и обещания. Принимаемые законодательные акты как на федеральном уровне, так и на региональных и муниципальных уровнях, крайне непродуктивны и в основном служат для 10–15% населения страны. У нас с вами есть большой опыт в законодательной области всех уровней. Давайте его используем! Давайте будем все вместе делать анализ законодательных актов, вносить необходимые предложения и изменения, использовать свои знания, информацию, контакты для их более эффективной разработки и внедрения. Все мы можем собрать сотни и тысячи предложений и проектов по всеобъемлющей модернизации страны, создать миллионы новых рабочих мест и решить в короткие сроки многочисленные проблемы.

Мы призываем вас вступать в Союз Народных Депутатов.

Только вместе мы сможем создать действительно гражданское общество!

От имени учредителей Союза Народных Депутатов

Председатель Союза – депутат СССР, РСФСР, городского, районных и поселкового Совета народных депутатов – М.А. Бочаров

Тел.: +7(495)938-22-56

+7(916)314-97-62

+7(916)715-27-43

+7(910)443-86-87

e-mail: mbocharov41@mail.ru

unionross@mail.ru