Мамаша родила две двойни за две недели

Редчайший случай произошел в Удмуртии. Став мамой двух девочек-близняшек, жительница Ижевска Светлана Иванова родила через две недели двух сыновей!

Это счастливое событие случилось в семье инженера ДОАО «Ижевский инструментальный завод» Сергея Кулеева. 7 октября родились Анастасия и Александра, а 19 октября – два мальчика – Александр и Сергей. Мама и малыши чувствуют себя хорошо.

Такого серьезного пополнения молодая пара из Ижевска совсем не ожидала. На УЗИ Светлана узнала, что у нее родятся сразу два малыша. А позже врачи потрясли еще одной новостью: детей будет четверо. Сергей Кулеев, многодетный папа: «У меня был шок. Светлана чуть в обморок не упала. Наши родные до самого дня рождения не верили в это».

Где станут жить – в квартире или частном доме – пока решают. Одной детской, уверены родители, точно не хватит. Кстати, пара еще не узаконила брак. Так что рождение сразу четырех детей будет серьезным поводом сделать это.