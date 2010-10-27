Карась выпал из обоймы

В столице Олимпиады-2014 убит очередной смотрящий за Сочи Эдуард Кокосян (кличка Карась), человек из окружения Аслана Усояна (Дед Хасан).

В «АН» от 22 сентября («Смерть по графику») мы прогнозировали, что если покушение на Усояна – не итог воровской разборки, а вмешательство некоей «третьей силы», то убийства криминальных авторитетов последуют с незавидной периодичностью. Максимум – раз в три месяца. После покушения на Деда Хасана и полутора месяцев не прошло, как на курорте двое людей (один в маске и очках, второй – в мотоциклетном шлеме на мотоцикле «сузуки») подъехали к автозаправке, где находился Кокосян, и расстреляли его из автоматов. В 2009 г. в Москве был убит другой человек по кличке Алик Сочинский, тоже из людей Деда Хасана и тоже смотрящий за Сочи. Еще ранее смотрящим здесь был Коля Гуссейн, который умер своей смертью, но перед этим пережил покушение и ослеп. После чего удалился на покой и проживал остаток своих дней рядышком с домом городского судьи.

Представители правоохранительных органов Сочи, комментируя недавнее преступление, сообщили, что версий у них немало. Но один человек поделился неофициально: «Они разве не понимают, что здесь смотрящих не надо?..»