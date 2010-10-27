Тяжелое утро после Трафальгарской битвы

На прошлой неделе британская многоцелевая атомная подводная лодка «Эстьют» умудрилась наскочить на камни в родных водах возле Шотландии. Удар был так силен, что нескольких моряков выкинуло с палубы и унесло волнами на берег.

«Эстьют» – новейшая субмарина ценой более 2 млрд. долларов. Английская пресса наперебой хвалила оборудование лодки, особенно ее гидроакустический комплекс и навигационную систему. И тут такой конфуз.

К тому же лодка опозорилась на следующее утро после 205-летней годовщины победы адмирала Нельсона в Трафальгарском сражении. После этой битвы более 100 лет никто не пытался оспорить право Британии править морями. Столь великую победу на Флоте Ее Величества принято отмечать. Разумеется, не чаем. Тем более так совпало, что в этот же день 50 лет назад родился британский атомный флот.

Впрочем, в этом году у моряков бывшей «владычицы морей» был повод выпить и с горя. Как раз перед инцидентом было объявлено о грандиозном сокращении британских вооруженных сил. В его ходе королевский флот лишится четверти кораблей и окончательно вылетит из числа ведущих в мире. Лодку «Эстьют» сокращения не затронули, но лиха беда начало – авианосцы и десантные корабли тоже сначала резать не собирались.

Что же «Эстьют» забыла у берега? Выяснилось, что с нее доставляли на надувной лодке на берег неких рабочих. Они, видите ли, не могли переночевать на субмарине. Почему это было невозможно – неведомо. Появилась версия, что, учитывая праздник, это могли быть представительницы сферы услуг деликатного свойства. Впрочем, следствие разберется.