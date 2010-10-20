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В Бухаре снимается сериал о Владимире Высоцком

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Екатерина ДУВАНИДИ ]

В Бухаре снимается сериал о Владимире Высоцком

Киносценарий под рабочим названием «Спасибо, что живой» написал Никита Высоцкий, сын поэта. Главную роль в фильме играет известный актер Сергей Безруков. Об этом «АН» рассказал источник на киностудии «Мосфильм».

Сегодня съемки идут в Бухаре. Любителям творчества Высоцкого известно, что в июле 1979 г. артист был в Бухаре, где дал несколько концертов. И именно там он едва не умер от сердечного приступа. Высоцкий потерял сознание за несколько часов до концерта в номере гостиницы «Интурист». Его спас доктор Анатолий Федотов, который сделал артисту массаж сердца и укол.

Кинолента будет включать в себя четыре серии. Режиссер картины – Петр Буслов . Роль 41-летнего Владимира Высоцкого играет 37-летний Сергей Безруков. Они совершенно непохожи, поэтому Безрукову приходится накладывать чрезвычайно сложный пластический грим по посмертной маске Высоцкого. Гримирует артиста в течение четырех часов специалист из Голливуда.

Сериал снимается в режиме строгой секретности. Каждый актер подписал контракт, условием которого является запрет на всякую съемку. На большие экраны фильм про Владимира Высоцкого выйдет в январе 2011 г. (именно в этом месяце родился В. Высоцкий).

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