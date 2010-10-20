Шевчук возглавил бы партизанский отряд

Юру-музыканта из «ДДТ» в СМИ уже окрестили иконой оппозиции и глыбой-человечищем. Выражали сожаление, что он не попал на встречу рок-музыкантов с Президентом РФ Дмитрием Медведевым. А если бы попал? О чем бы спросил? Об этом «икона» заговорила в беседе с корреспондентом «АН»…

- Вы не жалеете, что не попали на эту встречу?

– Мне все равно как-то. Позвали бы, пришел. Нет – так нет. Но там ребята все правильные вопросы задавали. И про этот «газоскреб» Боря Гребенщиков спросил, и Шахрин про этого парнишку из Нижнего Тагила, который по-своему наркоманов лечил. Ведь героин – это большое горе, и с ним бороться надо хоть как-то. Если врачи не могут, народ ищет способы самолечения. Этого наверху пока не до конца понимают. Там все правильно было, на этой встрече…

– Ну а вы о чем спросили бы президента?

– У меня один вопрос главный – чего они хотят, «что будет с Родиной и с нами» – демократия или монархия, в конце концов… Чего они здесь хотят? Меня будущее нашей страны интересует, куда мы пойдем: в сторону Америки или Китая?

– И какие были бы ответы?

– Ответы не в словах, они в делах, я об этом уже не раз говорил…

– Хорошо, зайдем с другой стороны. Вашу персону в Интернете начали рассматривать в качестве кандидата в президенты. Как президенту виртуальному вы себе какие вопросы задали бы на подобном саммите?

– Насчет этого президентства я уже даже шутил-перешутил. Самое больше, что я мог бы возглавить в этом государстве, но это шутка такая….

– Краснознаменный ансамбль песни и пляски?..

– Нет. Партизанский отряд. А если серьезно, человек должен созреть для того, чтобы занять пост президента. Это очень ответственная работа, которая требует много знаний и усилий. Не для меня это все – точно. У меня сейчас о другом голова болит: вчера в Новгороде концерт; сейчас едем по ухабистым дорогам одного из российских регионов в другой город, там еще концерт; и надо новую программу готовить – это главное сейчас…

– Это PR, Юрий, не будем об этом…

– Будем, почему нет. Мы много над ней работали, и надеюсь, что хорошо получится…

– Удачи!