Большие пожары планируют на небесах
№ 41(231) от 21.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Чуть больше недели назад в комплексе зданий, принадлежащих Управлению делами Президента России, случился пожар. Выгорело здание, в котором до своего переезда в Санкт-Петербург базировался Конституционный суд.
Сегодня это здание уже обнесено металлическим забором, и вокруг него монтируются строительные леса. На этом фоне в администрации президента вспомнили старые разговоры о том, что в переезде КС прежде всего было заинтересовано руководство «Газпрома» во главе с А. Миллером. Эти господа якобы очень хотели разместить здесь, почти у стен Кремля, свой офисный центр для высшей газпромовской аристократии.
И надо же такому случиться – как будто по заказу небесной канцелярии пожар ускорил реализацию мечты газовиков. По планам, и в самом деле от здания должны были остаться только стены. А внутри появится начинка уровня гостиницы «5 звезд»: номера для проживания, офисы, рестораны, бассейны и «комнаты отдыха» – разумеется с банями.
Впрочем, «Газпром» о таких своих планах пока не объявлял.
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