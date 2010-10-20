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Польша прислала «подарки» от «Евы» и «Марии»

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Польша прислала «подарки» от «Евы» и «Марии»

Варшава отправила в Россию с польских исследовательских реакторов «Ева» и «Мария» 450 кг облученного ядерного топлива (ОЯТ). Топливо будет доставлено на производственное объединение «Маяк» в Челябинской области. Об этом «АН» рассказали в пресс-службе ПО «Маяк».

Расходы по транспортировке ОЯТ и его переработке будут профинансированы Министерством энергетики США в рамках Межправительственного соглашения РФ и США от 27 мая 2004 г. о сотрудничестве по возврату ядерного топлива, произведенного в России. В рамках этой программы на территорию России ввезут 2,357 кг ядерного топлива до 2016 года. На 1 сентября 2010 г. ввезено 482 кг свежего и 894 кг облученного ядерного топлива.

Эта программа помимо Польши охватывает еще 13 стран: Чехию, Болгарию, Белоруссию, Венгрию, Вьетнам, Германию, Казахстан, Латвию, Ливию, Румынию, Сербию, Узбекистан и Украину.

Советский Союз в свое время построил исследовательские реакторы в 26 странах мира. КНДР, Китай и Египет не изъявили желания участвовать в программе. ОЯТ из Ирака было вывезено в Россию еще в 1993–1994 годах. Из Грузии топливо было вывезено в 2000 г. американской стороной на хранение в Шотландию. Необходимо заметить, что проблема ОЯТ на сегодняшний день не решена ни в одной из ядерных стран мира.

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