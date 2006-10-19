В армии вновь появятся «сыны полка»

И вот, как и после Великой Отечественной войны, вице-премьер правительства РФ - министр обороны Сергей Иванов реанимировал в российской армии институт «сынов полка». Приказ об этом в военном ведомстве был подписан 13 октября 2006 года.

Корреспондент «Аргументов неделi» позвонил в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать этот приказ. Там пояснили, что новый документ возник не на пустом месте. Так, еще в конце девяностых годов тогдашний министр обороны, маршал Игорь Сергеев издал приказ №235, разрешающий учебным центрам, воинским частям и соединениям постоянной боевой готовности брать на воспитание до 8 беспризорных мальчишек от 14 до 18 лет.

В приказе Сергея Иванова куда более подробно говорится о работе с несовершеннолетними воспитанниками воинских частей.

Например, для «сынов полка» в воинских частях должен быть разработан специальный распорядок дня: каждое утро в военной форме они обязаны отправляться на занятия в ближайшую школу. После занятий - обед в части. Потом - физическая подготовка, стрельба и военные дисциплины.

Когда «сыны полка» достигнут 18 лет, то могут пройти срочную службу в той части, где воспитывались. А потом служить в ней по контракту или поступить в любое военное училище страны вне конкурса.

Заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков пояснил:

- Армия делает все, чтобы обогреть и приютить детей, оказавшихся на улице, и тех, у кого нет родителей.

Недавно постановлением правительства России с 200 рублей до 650 рублей было повышено ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих. Но даже это повышение в три с лишним раза не решает проблемы. Поэтому вполне возможно, что со следующего года срок учебы в Суворовских и Нахимовском военных училищах будет продлен с трех до семи лет. По таким программам, считает Панков, в частности, можно обучать детей офицеров и прапорщиков, погибших в Чечне и других горячих точках.