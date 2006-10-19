Президент исповедовался в Угрешской обители

Николо-Угрешский ставропигиальный муж­ской монастырь овеян многими историческими ветрами. Эта красивая загородная обитель находится вблизи от столицы, в городе Дзержин­ском. Известно, что царственный дом Романовых любил по дороге в дворцовую резиденцию на Ост­ровах совершить «угрешский поход», то есть заехать по дороге в монастырь. Михаил Романов совершил подобных походов девять, а его сын Алексей - тринадцать.

А вот президент России - уже два. Причем действо сие великою тайною окружено. Путин приезжал налегке, в сопровождении небольшой свиты и, по слухам, исповедовался, что для человека верующего весьма привычная процедура. Настоятель монастыря, отец Вениамин, хранит подобающее этому событию молчание. Но сохранить полную конфиденциальность в тех условиях, в которых обитает монастырская братия, довольно сложно. На территории монастыря находятся ветхие жилые дома, несколько магазинов, принадлежащих обители. Во время визита высокопоставленного лица вход в монастырь был закрыт. А обитателям прилегающих к нему домов было предложено не болтаться без дела на улице.

Справка «АН»: Николо-Угрешский монастырь основан в 1380 году по повелению князя Дмитрия Донского в благодарность за победу на Куликовом поле. Находится на левом берегу Москвы-реки в урочище, издавна известном под именем Угреши. Здесь Дмитрию Донскому явилась икона Святителя Николая Чудотворца с надписью «Сия вся угреша сердце его».