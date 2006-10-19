Борьба за льготные путевки идет «по понятиям»

Сочинский санаторий «Москва» - та еще конфетка в золотом фантике. Мало того, что оздоровительное учреждение находится в центре города, мало того, что в 300 метрах от Черноморского побережья, мало того, что рядом с элитным подогреваемым бассейном, - так он еще и утопает в сосновом лесу. А рядом - знаменитый «Дендрарий».

Еще в мае прошлого года здесь, между вторым и пятым корпусами, застучали топоры. Непонятно было, что строят. С виду зданьице на элитную баньку похоже: деревянное, с кружевами, с крылечками и беседками.

После того как теремок стал пригоден для отдыха, его отгородили высоким забором и выставили круглосуточную охрану. Поползли слухи. Персонал санатория отмалчивался, но вскоре заговорили о том, что домик в соснах построили для некоего федерального министра, от кого зависит распределение льготников по санаториям.

На первый взгляд, министр N - не самый бедный для того, чтобы отдыхать в несколько нестандартных условиях. Но если вспомнить, что строительство загадочного теремка совпало с началом раздачи бесплатных путевок льготникам, то мотивы руководства санатория становятся понятны. Именно в мае 2005 года льготники получили первые бесплатные путевки в санатории, и сразу же после этого начали строить «министерскую» дачку.

В год льготникам выделяется 1 млн. путевок стоимостью от 8 до 10 тысяч рублей (фактическая стоимость в два раза выше). Как только закон пришел в действие, между санаториями развернулась нешуточная борьба за обладание льготниками - все рвали их к себе, потому что это обеспечивало наполняемость на межсезонный период. А многие санатории Черноморского побережья в межсезонье были просто закрыты. Санаторий «Москва» рассчитан на 450 отдыхающих, значит, в период с октября по май при средней наполняемости 300 человек в месяц он ежегодно получает как минимум 20 млн. государственных денег. Так что построить дачку для министра - прямой резон есть. При этом говорят, что администрация санатория не особо церемонится с самими льготниками. Некоторые процедуры можно получить только за наличные. Величина их невысока, но прейскурант известен всем - например, направление на грязелечение стоит 100-200 рублей.