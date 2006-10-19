Cмертельные добавки широко шагают по стране

Капсулы воздействуют на стволовые клетки, вызывая потерю аппетита. Но при передозировке лекарства возникают головокружение, озноб, тошнота и бессонница, а при бесконтрольном применении - тяжелые нервно-психические расстройства. В состав некоторых капсул для похудения входит сильнодействующее лекарство сибутрамин. Несмотря на то что о ядовитом воздействии на организм сибутрамина известно более четырех лет, несмотря на то что в западных странах он не применяется с 2002 года, в России препарат был запрещен Роспотребнадзором только летом этого года. В 1998-2003 годах в США от сибутрамина скончалось 49 человек. Причиной смерти послужила внезапная остановка сердца - препарат обладает способностью повышать артериальное давление.

Летом в Перми было арестовано 9 кг капсул «Жуйдэмэн» с содержанием сибутрамина. Обнаружен он также в Екатеринбурге. Быстро отреагировав на происходящие изменения, китайская фармацевтика перестала поставлять «Жуйдэмэн» в нашу страну, а стала выпускать капсулы и очищающие чаи под общим названием «Лэй Дэ» - с меньшим содержанием сибутрамина. Тем не менее Госнаркоконтроль в Абакане обнаружил сибутрамин в капсулах «Лэй Дэ» - в начале октября партия БАД «Лэй Дэ» была изъята из городской аптеки.