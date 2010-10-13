Аршавин опять хорошо продается
№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Валерий АНОСОВ ]
Второй год подряд футболки клуба «Арсенал» с фамилией Андрея Аршавина на спине входят в число самых продаваемых в Англии.
Как и в прошлом сезоне, они занимают сейчас пятое место по числу реализованных экземпляров.
Популярнее россиянина сейчас лишь Фернандо Торрес, Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Сеск Фабрегас. Зато позади такие футбольные звезды первой величины, как Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Майкл Оуэн, Джейми Каррагер и Карлос Тевес.
Андрей Аршавин пользуется большой любовью болельщиков клуба «Арсенал», где играет уже не первый сезон. Россиянин не только сам постоянно забивает, но и отдает много голевых передач. Жаль только, что в сборной страны у него это пока получается не очень хорошо…
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