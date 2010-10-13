Елена Исинбаева защитилась

Олимпийская чемпионка защитила в стенах Волгоградской государственной академии физической культуры диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

Елена представила работу под названием «Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских игр». Над кандидатской она работала три года. За этим занятием ее замечали даже во время соревнований.