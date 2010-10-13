В Удомле задержали стрелка по живым мишеням
№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Как сообщил «АН» депутат Удомельского райсовета Дмитрий Подушков (мэр Удомли 2006–2008 гг.), милиционеры наконец задержали стрелка, который за две недели ранил в городе атомщиков 20 человек (по другим данным – 14).
Стрелком оказался некий Валерий Овчинников, 1949 г.р., бывший работник Калининской атомной станции. На АЭС он работал водителем.
Упражняться по живым мишеням Овчинников начал 25 сентября. В числе жертв – как мужчины, так и женщины (их значительно больше), а также четыре ребенка (по неофициальным данным). Среди раненых два замначальника цехов станции.
– При обыске у Овчинникова обнаружены две пневматические винтовки, – говорит Подушков, – одна простенькая, другая переделанная под малокалиберный патрон. Стрелок задержан. Кстати, ранее он был судим за убийство.
В комментариях Тверскому ТВ часть этой информации уже подтвердил Михаил Бабухин, и.о. начальника Удомельского ОВД.
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