Население Чукотки переписали

В 29 сельских удаленных и труднодоступных поселениях, в оленеводческих бригадах, на метеостанциях и перевалочных базах Чукотки завершилась досрочная перепись населения.

Всего учтено 11 637 человек. По сравнению с данными досрочной переписи 2002 г. численность населения труднодоступных территорий региона сократилась на 439 человек. Сохранилась характерная для Чукотки демографическая особенность – превышение (на 325 человек) числа мужчин над численностью женщин.