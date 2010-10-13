Через пять лет система С-500 поступит на вооружение

Недавно в концерне ПВО «Алмаз-Антей» под председательством первого заместителя премьера России С. Иванова состоялось очередное заседание Военно-промышленной комиссии. На нем был рассмотрен вопрос создания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 и представлены образцы нового оружия.

Предполагается, что система С-500 поступит на вооружение в 2015 г. и станет становым хребтом военно-космической обороны (ВКО) нашей страны. Она способна на перехват целей на расстоянии до 600 км и «заточена» на работу по баллистическим ракетам на траектории их баллистического спуска.

Разумеется, столь могущественное оружие в одиночку воевать не будет. Основной силой ВКО станет система С-400 с дальностью более 400 км. Несколько дивизионов этих ракет уже есть на вооружении. До конца года ожидается увеличение их числа до пяти. Также следует ожидать расширения возможностей этой системы, в том числе и по борьбе со средствами космического нападения. Всего ЗРС С‑400 планируется вооружить более 20 полков.

Что же касается системы С‑300, то ее современный вариант С‑300ПМ проходит модернизацию в частях по программе «Фаворит» и составит достойную пару «четырехсотке». А вот модификация С-300ПС будет заменена новым комплексом «Витязь», который вскоре поступит на вооружение. Этот комплекс создан на основе «легких» ракет от «четырехсотки» и имеет дальность до 150 км. Непосредственное прикрытие объектов будет возложено на ракетно-пушечный комплекс малой дальности «Панцирь-С1» и перспективный комплекс «последнего рубежа» «Морфей». Он будет «погружать в вечный сон» вражеские управляемые ракеты и бомбы на сверхмалых дистанциях.