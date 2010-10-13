«Авроре» будут сниться гражданские сны

В декабре этого года легендарный крейсер «Аврора» лишится статуса военного корабля и будет выведен из боевого состава Балтийского флота.

По сведениям Центрального военно-морского портала, причиной подписания соответствующей директивы Главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким стала скандальная вечеринка мультимиллионера Михаила Прохорова. За незаконный банкет в июне 2009 г. на легендарном крейсере выговор получили командир корабля, глава Балтфлота, а также ряд лиц из командования ЛенВМБ.

На смену морякам придут музейные работники. Крейсер, имеющий сейчас двойной статус, станет только филиалом Центрального Военно-морского музея с тремя уборщицами на борту. Во всем мире такая судьба военного корабля считалась бы унижением Военно-морского флота.