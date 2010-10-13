Студенческая скамья стала судебной

К необычной практике прибегли общими усилиями владивостокские органы юстиции и руководство местного университета экономики и сервиса. Теперь в стенах вуза проводят… судебные заседания.

Сошлись интересы двух сторон. «Наши студенты, – рассказали корреспонденту «АН» в университете, – изучают юриспруденцию и документоведение. Им полезно бывать на процессах».

Между тем у судов, отнюдь не шикующих по части метража, пока нет таких условий, какие создали им в университете. Тут оборудованы просторный зал, ставший теперь своего рода учебной аудиторией; конвойное помещение. Есть отдельные комнаты для судьи, прокурора, адвоката. В свободное от лекций время, не выходя из родного вуза, студенты могут постигать здесь азы судебной практики.

Кстати, видеосигнал с заседания способны принимать и в приморских филиалах университета. Обстановка судебных слушаний всегда своеобразна, к ней надо привыкнуть. И, приходя на процесс, студенты психологически привыкают к ней, избавляются от вполне понятной первоначальной робости.