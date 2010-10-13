Гардемарин затесался в рыбную мафию

Продюсерский центр Сергея Жигунова снимает в Приморье восьмисерийный телевизионный фильм с рабочим названием «Пираньи». Он расскажет о рыбной мафии Дальнего Востока. Об этом «АН» сообщил источник на киностудии «Мосфильм».

Съемки будут проходить не только во Владивостоке, но и в Астрахани и Мурманске. Именно в этих «рыбных» городах контрабандисты проворачивают свои дела. Оборот подпольной осетровой икры составляет более 2,5 млрд. рублей в год. Но именно Дальний Восток станет той ареной, где будут происходить основные события. Фрагменты фильма пройдут на телеэкране в виде рекламных роликов по защите биоресурсов страны. Телезрители также увидят документальные кадры высадки инспекторов рыбнадзора с вертолета и погоню на моторных лодках за браконьерами.

В ролях кроме «гардемарина» Жигунова заняты Ирина Апексимова, Евгений Сидихин, Валерия Ланская, Кирилл Плетнев.

Телепремьера запланирована на лето 2011 года.