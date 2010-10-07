Волчица едва не загрызла пенсионерку
№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Николай ХАЛИМОВ ]
В поселке Гастеллово Славского района Калининградской области волчица напала на 71-летнюю жительницу.
Происшествие случилось рано утром рядом с домом пострадавшей. Волчица внезапно выскочила «ниоткуда» и повалила человека. На счастье за хозяйку вступился дратхаар (немецкая жесткошерстная легавая) – пес вцепился в холку хищника, началась грызня. Воспользовавшись моментом, пенсионерка вскочила и забежала в дом. Зверь понесся за человеком и даже заскочил во двор, где и был застрелен сыном женщины.
Пострадавшую отправили в больницу, где ей провели курс вакцинации против бешенства. Тушу зверя сожгли.
Последнее подобное дерзкое нападение волка на людей в западном анклаве России было девять лет назад в том же Славском районе. Тогда волк успел покусать шесть человек.
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