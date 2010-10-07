В Лондоне появится памятник Юрию Гагарину
№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
2011 год – юбилейный: исполняется 50 лет со дня полета первого человека в космос. На днях Роскосмос и Британский Совет подписали протокол об установке в центре Лондона скульптуры Юрия Гагарина. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе космического ведомства.
Памятник первому космонавту установят недалеко от Трафальгарской площади. Это будет точная копия памятника, который находится в подмосковных Люберцах на территории ремесленного училища, где будущий космонавт постигал профессию мастера-литейщика.
Англичане попросили демонтировать памятник на время, чтобы разместить у себя. Но им отказали. Тогда они обратились к современным технологиям и сканировали лучом каждый миллиметр. На основе 3D-модели будут изготовлены формы для отливки скульптуры.
Но памятник в Лондоне поставят не в апреле 2011 г., а в июле, потому что именно в июле 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин прибыл с визитом на берега Туманного Альбиона.
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