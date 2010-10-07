В Кирове студентки «вышли на дорогу»

Будним днем оперативному дежурному УВД по городу Кирову поступило сообщение об ограблении таксиста. На место происшествия выехал наряд милиции и вместе с потерпевшим начал методично «прочесывать» близлежащую территорию.

Через 40 минут преступники были опознаны и задержаны. При личном досмотре у них были изъяты похищенные деньги, мобильник и нож.

«Задержанными оказались две уроженки города Яранска 21-летние пятикурсницы разных институтов, ранее не судимы, – уточнил личности бандитов с большой дороги «Аргументам неделi» заместитель начальника следственного отдела при ОМ №2 УВД по городу Кирову Роман Вычугжанин. – Свои действия студентки пояснили трудным финансовым положением. Поражает хладнокровие студенток. Вызвав такси, девушки доехали до места назначения. Когда машина остановилась, сидевшая сзади обхватила водителя рукой за шею, лишив возможности двигаться. Сидевшая на переднем сиденье приставила нож к лицу с требованием денег». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («разбой, совершенный группой лиц»).