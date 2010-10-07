В Приморье началась утилизация аварийной атомной подлодки

На дальневосточном заводе «Звезда» (г. Большой Камень) начался процесс утилизации аварийной атомной подводной лодки К-431 (заказ 175). Процесс распила АПЛ будет проводиться при тщательном контроле радиационной обстановки. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе «Звезды».

К-431 была построена в 1965 г. в Комсомольске-на-Амуре. 20 лет подлодка исправно выходила, пока в августе 1985 г. не случилась авария. Она произошла в бухте Чажма при перезагрузке ядерного топлива. В результате взрыва на АПЛ образовалась трещина в корпусе. 10 человек погибли на месте. В общей сложности от радиации пострадали 239 человек. Лодку отбуксировали на мель, а потом отправили в поселок Павловск, где она в течение 25 лет дожидалась очереди на утилизацию.

Утилизация будет проводиться без выгрузки отработанного ядерного топлива. Все рабочие на заводе «Звезда» обеспечены дозиметрами. Особо тщательный контроль будут проходить металлоконструкции. Они будут проверяться до демонтажа АПЛ, по его окончанию и после загрузки на транспорт.