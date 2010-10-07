Посадки будут!

Странные дела творятся в мэрии Москвы: все-таки давно ожидаемый уход Ю. Лужкова оказался для ее обитателей неожиданным. Обстановка там сродни последствиям от пожара, режим – чрезвычайный. И.о. мэра в авральном порядке «закрывает» проекты, подписывает или дает указания подготовить документы, которые необходимо подписать в ближайшее время.

При этом разговоры о возрождении Ю. Лужковым демократической партии, скорее всего, – результат влияния на мужа Е. Батуриной. Опорные точки ее бизнес-империи в ближайшее время будут перенесены за рубеж. Так что муж-демократ станет неоценимым подспорьем.

Удачным развитием событий для супругов будет и то, что на Ю. Лужкова объявят гонения. Тогда мученический имидж будет еще больше подчеркивать логику переноса бизнеса в Европу, подальше от «авторитарного режима». Юрий Михайлович теперь будет вынужден пользоваться именно такой терминологией, чтобы либералы и демократы признали его, государственника и националиста, своим.

Мы уже упоминали о серьезном воздействии Е. Батуриной, властной женщины, на мужа. В том числе – и по вопросам политических проектов. И то, что он потерял пост мэра, делает Лужкова еще более зависимым от жены, у которой он будет находиться фактически на содержании.

На прощание может преподнести сюрприз и Мосгордума – в ожидании того, что ее все равно распустят. Уходя, депутаты, скорее всего, позволят себе хлопнуть дверью – неоднократно отклонить кандидатуру Дм. Медведева на должность мэра и спровоцировать роспуск нынешнего состава думы. Пострадает и московское региональное отделение «Единой России». Его все равно ждет «чистка» из-за того, что поддержали Лужкова в его ситуации. Трудно себе представить, что такое возможно, однако один раз и на груше могут появиться яблоки.

В этом случае ситуация затянется. И.о. мэра Ресин сможет закрыть еще больше проектов и исполнить еще больше обязательств прежнего руководства, взятых накануне. Но президент, скорее всего, вмешается и «подморозит» эту активность, изменив свое решение по поводу и.о. мэра. И это будет означать, что «властный тандем» намерен идти до конца, то есть «посадки будут».