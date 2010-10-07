В шахту, как на самолет

По некоторым данным, при расследовании причин крупнейшей аварии на шахте «Распадская» следователи выяснили, что шахтеры проносили в забой сигареты и зажигалки. Возможно, это и стало причиной взрыва метана, от которого погибли люди. О размерах трагедии можно судить по тому, что тела некоторых шахтеров не найдены до сих пор. Тем не менее поиски продолжаются.

В первых числах октября после проведенной откачки воды в шахте были обнаружены тела шестерых погибших. Таким образом, число жертв взрыва достигло 74 человек, поиски еще 17 горняков продолжаются.

Столь большая трагедия вынудила руководство одной из угольных компаний «Южкузбассуголь» ввести процедуру сканирования шахтеров перед спуском в забой. Работники будут проходить проверку на сканерах, подобных тем, что установлены в аэропортах и других режимных объектах. Это необходимо для того, чтобы исключить пронос в шахту запрещенных предметов: спичек, зажигалок, сигарет, мобильных телефонов, банковских карточек, бутылок, шприцев, иголок, спиртных напитков и наркотиков. На досмотр одного человека потребуется две секунды.

Первой шахтой, где стали применять комплекс, оборудованный радиоволновым сканером, стала «Юбилейная». Ежедневно там проходят проверку около 870 шахтеров. Организаторы утверждают: «Действие сканера безвредно для здоровья человека. Низкочастотные радиоволны проникают только через спецо­дежду, не оказывая никакого воздействия на организм».