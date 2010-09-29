Мошенники уже начали перепись населения

Милиция Брянской области задержала троих «переписчиков населения», которые сообщали старушкам, что наряду с переписью будет проводиться замена старых денег на новые.

Однако для этого необходимо знать номера купюр. Доверчивые бабушки показывали девицам цыганской внешности свои кошельки... В селе Гремучее Брасовского района мошенники успели обчистить двух пенсионерок на 15 тыс. рублей. Но после поступления ориентировки из ОВД были задержаны участковыми. Оперативно-розыскные мероприятия развернулись на территории всего района. Это дало быстрый результат – при досмотре у подозреваемых обнаружили и изъяли похищенные деньги. Они полностью признали вину.