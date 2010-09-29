Во Франции высадился десант клоунов

Во французские больницы прибыла команда русских клоунов. Шестеро добровольцев в течение нескольких дней будут смешить местных детишек, оказавшихся на больничной койке.

Акция организована участниками российской ассоциации «Доктор клоун» совместно с их французскими коллегами из ассоциации «Доктор смех». Ранее с аналогичным «веселым визитом» в больницах у маленьких россиян побывали французы.

Задача нынешней поездки – не только поддержать детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Но и перенять значительный опыт коллег-французов. Ассоциации «Доктор смех» уже 20 лет. Сегодня в коллективе 85 человек. Своей задачей они считают психологическую подготовку маленьких пациентов к операции или сложной медпроцедуре. Она начинается за несколько дней до операции и длится потом еще несколько дней после нее. Индивидуально работающие с детьми артисты в курсе диагноза ребенка и последующих действий медперсонала.

Российскому объединению «Доктор клоун» под руководством Константина Седова всего два года. Оно действует на достаточно зыбкой добровольческой основе. В то время как французы создали механизм, работающий без сбоя и предполагающий оплату за труд в больнице.

Французская клоунесса Элен Гюстин подметила: русские дети гораздо более открыты для общения с артистами по сравнению с их французскими сверстниками. А смех, как известно, лечит.