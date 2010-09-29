У Абрамовичей большие перемены
№ 38(228) от 30.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
По разговорам в московской политической тусовке можно предположить, что вторую жену г-на Абрамовича – Д. Жукову – давно не видели вместе с мужем. Говорят даже, что она забрала ребенка и уехала к отцу.
Тем временем бывшая жена Р. Абрамовича Ирина чувствует себя прекрасно, стала завсегдатаем светско-гламурных мероприятий. И даже сблизилась с супругой Президента России Дм. Медведева – Светланой. Недавно на одном из таких мероприятий они много общались, что стало предметом разговоров в женском окружении супруги российского президента.
Тем временем сам Роман Аркадьевич успешно продал 49% акций Первого телеканала питерскому бизнесмену и медиамагнату Ю. Ковальчуку.
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