Мишель Обама одарила первых леди

В подарочные корзинки для жен президентов, участвовавших в 65-й Генеральной Ассамблее ООН, положены консервированные овощи, ромашковый сбор, свечки и горшочки для чая. Овощи собраны с огорода, который Мишель разбила перед Белым домом.

Приготовленные по специальному рецепту маринованные помидоры, огурцы, перцы, морковь, лимонная вербена и свежие травы преподносятся в банках с подписью первой леди. Банки сверху украшены рисунками художников, музой для которых послужила фотография миссис Обамы на огороде вместе с детьми и тачкой. Свечи из сои украшены рельефным изображением символов Белого дома – листьев дуба и гирлянды из роз.